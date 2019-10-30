Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|16:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.33  |  $  64.10

Общество | В Пензе жертвы политических репрессий встретились у памятника «Покаяние»

30.10.2019|15:34
Печать

В среду, 30 октября, в Пензе прошло мероприятие, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

У памятника «Покаяние», расположенного у дома № 86 на улице Московской, состоялся митинг памяти пензенцев, репрессированных в 1920-50-х годах, а затем прошла панихида.

В митинге приняли участие пострадавшие от репрессий граждане, члены их семей, представители органов власти, аппарата уполномоченного по правам человека в Пензенской области, духовенства, казачества, общественных организаций, студенты и школьники.

«В этот день в образовательных организациях региона прошли тематические мероприятия, в библиотеках и краеведческих музеях - выставки и экскурсии, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 15:51|

в ходе реформ 90-х от действий алкаша пострадали миллионы невинных. но иностранный агент "Мемориал" будет скорбеть о "невинных" бандеровцах, предателях, ворах и растратчиках осужденных в 30-х

Гость|30.10.2019 15:52|

А день памяти жертв Путинских репрессий, когда отмечается?

Гость|30.10.2019 15:59|

А переселенцы в Зарю не жертвы?

Гость|30.10.2019 16:08|

penzainform.ru писал(a):

В митинге приняли участие пострадавшие от репрессий граждане, члены их семей,
Граждане реабилитированные или в реабилитации отказано?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 