30.10.2019 | 15:34

В среду, 30 октября, в Пензе прошло мероприятие, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

У памятника «Покаяние», расположенного у дома № 86 на улице Московской, состоялся митинг памяти пензенцев, репрессированных в 1920-50-х годах, а затем прошла панихида.

В митинге приняли участие пострадавшие от репрессий граждане, члены их семей, представители органов власти, аппарата уполномоченного по правам человека в Пензенской области, духовенства, казачества, общественных организаций, студенты и школьники.

«В этот день в образовательных организациях региона прошли тематические мероприятия, в библиотеках и краеведческих музеях - выставки и экскурсии, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.