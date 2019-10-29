29.10.2019 | 10:06

В Пензенской области продолжит снижаться численность населения. Об этом шла речь на заседании в региональном правительстве, посвященном теме социально-экономического развития на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Оно состоялось во вторник, 29 октября.

Заместитель министра экономики области Роман Трялин сообщил, что к концу прогнозного периода количество жителей уменьшится на три процента. Конкретно в 2019-м среднегодовая численность снизится на 0,9 процента по отношению к 2018-му.

Эти цифры соответствуют данным, озвученным годом ранее, когда обсуждалось развитие региона на 2019-2021-й.

«В области отмечается некоторое ухудшение процессов воспроизводства населения: количество родившихся снизилось, увеличилась смертность граждан и миграционный отток», - пояснял тогда замминистра экономики Рауф Чакаев.

Среднегодовая численность жителей региона в 2018-м составила 1 миллион 327 тысяч человек, что на 9 600 (0,7%) меньше, чем в 2017-м. К концу 2021-го этот показатель должен равняться 1 миллиону 302 тысячам человек, уточнял Рауф Чакаев.

«В 2019 году в области отмечено некое улучшение процесса воспроизводства населения, снизилась смертность граждан и миграционный отток. Вместе с тем отмечается сокращение количества родившихся. До конца 2019-го ожидается сохранение данной тенденции», - добавил Роман Трялин.