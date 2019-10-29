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Общество | В Пензенской области численность населения продолжит сокращаться

29.10.2019|10:06
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В Пензенской области продолжит снижаться численность населения. Об этом шла речь на заседании в региональном правительстве, посвященном теме социально-экономического развития на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Оно состоялось во вторник, 29 октября.

Заместитель министра экономики области Роман Трялин сообщил, что к концу прогнозного периода количество жителей уменьшится на три процента. Конкретно в 2019-м среднегодовая численность снизится на 0,9 процента по отношению к 2018-му.

Эти цифры соответствуют данным, озвученным годом ранее, когда обсуждалось развитие региона на 2019-2021-й.

«В области отмечается некоторое ухудшение процессов воспроизводства населения: количество родившихся снизилось, увеличилась смертность граждан и миграционный отток», - пояснял тогда замминистра экономики Рауф Чакаев.

Среднегодовая численность жителей региона в 2018-м составила 1 миллион 327 тысяч человек, что на 9 600 (0,7%) меньше, чем в 2017-м. К концу 2021-го этот показатель должен равняться 1 миллиону 302 тысячам человек, уточнял Рауф Чакаев.

«В 2019 году в области отмечено некое улучшение процесса воспроизводства населения, снизилась смертность граждан и миграционный отток. Вместе с тем отмечается сокращение количества родившихся. До конца 2019-го ожидается сохранение данной тенденции», - добавил Роман Трялин.

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Гость|29.10.2019 10:24|

Это значит, что губернатор, правительство области и муниципальные власти неспособны обеспечить выполнение путинских планов по демографическому росту. Тут или Путину в отставку уходить, или губернатора с приближенными срочно менять.

Гость|29.10.2019 10:26|

Всех гнать.

Гость|29.10.2019 10:31|

Печально господа все!

Гость|29.10.2019 10:36|

Надо девок завозить. Уже и познакомиться не с кем.

Гость|29.10.2019 10:37|

их туда

Гость|29.10.2019 10:37|

Гость писал(a):

Это значит, что губернатор, правительство области и муниципальные власти неспособны обеспечить выполнение путинских планов по демографическому росту. Тут или Путину в отставку уходить, или губернатора с приближенными срочно менять
Реальные дела едрастов

Гость|29.10.2019 10:38|

Бессовестные!

Гость|29.10.2019 10:41|

Как-нибудь сами тут, у кого есть, куда пристроить, чтоб на выживание заработать, плодитесь и размножайтесь, без моих.

Гость|29.10.2019 10:51|

Гость писал(a):

Как-нибудь сами тут, у кого есть, куда пристроить, чтоб на выживание заработать, плодитесь и размножайтесь, без моих.
Что это?

Гость|29.10.2019 10:57|

До зачатия вращай полушариями, куда пристроишь детешку на работу, есть ли возможность к дяде/тете/друзьям (без "рекомендаций" только полы мыть, и то не везде), чтобы не запил и не заноркоманил от щисливой жиздни. От печки и танцуй, на кого учиться, какие "толонты" развивать, и прочая.

Гость|29.10.2019 11:01|

Зато из окна красивый вид!

Гость|29.10.2019 11:04|

Не будет деревни, не будет России!

Ибо испокон веков Россия держалась исключительно на деревне.

Гость|29.10.2019 11:12|

|29.10.2019 10:57|

До зачатия вращай полушариями, куда пристроишь детешку на работу, есть ли возможность

Вот из за таких как ты и сокращается.

Имя: Гость
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