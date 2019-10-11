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Общество | Муниципалитеты Пензенской области получат деньги на отлов бродячих собак

11.10.2019|11:05
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Органы местного самоуправления отныне будут отвечать за жизнь и судьбу бездомных животных. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии, состоявшейся в пятницу, 11 октября.

Теперь на местные власти возложены полномочия по отлову животных без владельцев, их транспортировке и передаче в приюты. Также они будут отвечать за содержание животных в приютах, за возврат потерявшихся питомцев прежним владельцам и за поиск новых хозяев.

На чиновников возложена ответственность за водворение никому не принадлежащих неагрессивных животных на прежние места их обитания после того, как они будут лишены возможности размножаться. Если же по каким-то причинам животное не может быть выпущено на свободу, то оно должно находиться в приюте до тех пор, пока не появится желающий стать хозяином или пока не наступит естественная смерть.

Для определения количества бездомных животных в населенных пунктах должен проводиться мониторинг. По его данным на 1 октября в следующем финансовом будут выделяться средства на отлов собак и кошек.

В формулах расчетов субвенций муниципальным районам и городским округам применяются такие критерии, как численность животных, зарплата на оплату труда специалиста, расходы на материально-техническое обеспечение и другие.

Как доложила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, принятие регионального закона обусловлено новой редакцией Бюджетного кодекса РФ.

При обсуждении законопроекта выступил начальник Управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов. По его мнению, закон требует доработки: необходимо определить нормы содержания животных в приюте и ряд других параметров. По его настоянию закон был принят пока в первом чтении.

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Гость|11.10.2019 12:35|

Ну хоть кошек оставьте, а то потом от крыс и мышей, при нашей уборке помоек, не избавимся

Гость|11.10.2019 12:46|

Да и собак никто не собирается отлавливать.Не расстраивайся!

Гость|11.10.2019 12:56|

Очередная московская схема распила добралась до регионов: в Москве и в Подмосковье собак отлавливают, ставят бирки на уши, типа стерилизуют и отпускают обратно на улицу, так называемую естественную среду обитания. На это тратятся огромные бюджетные деньги, отловом занимаются частные организации. Пробиркованные собаки после всех этих процедур не должны размножаться, но бегают стаями с щенятами.

Гость|11.10.2019 13:10|

уже и никто не ходит ни голосовать, ни митинговать, всем насрать уже

Гость|11.10.2019 13:24|

А у сельсоветов специалисты по отлову собак или деньги на наем частника ЕСТЬ? Там по 3-4 чел. работают. Депутаты средства на это выделило? или тупо обязало муниципалов, а как это будет работать никто не задумался.

Гость|11.10.2019 13:29|

penzainform.ru писал(a):

за водворение никому не принадлежащих неагрессивных животных на прежние места их обитания
- Шарик, ты агрессивен?

- Ти шо начальник? Нет конечно - мамой клянусь.

Гость|11.10.2019 13:42|

Уничтожать надо собак безнадзорных, если две недели никто не хватился

Гость|11.10.2019 13:43|

Это всё от человеческой жестокости!

Гость|11.10.2019 14:01|

Здравомыслящий человек никогда не предложит убийство животных. Правильно писал Л.Н.Толстой "Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным».

Гость|11.10.2019 14:02|

На Кижеватова стая собак бегает , наверное уже когда кого-нибудь покусаю , только тогда отлавливать будут

Гость|11.10.2019 14:05|

Гость писал(a):

наверное уже когда кого-нибудь покусаю
Граждане, да вы погляди на него/нее! Он/она кого нибудь покусает, а на собак все стрелки переведет.

Имя: Гость
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