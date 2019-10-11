11.10.2019 | 11:05

Органы местного самоуправления отныне будут отвечать за жизнь и судьбу бездомных животных. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области на сессии, состоявшейся в пятницу, 11 октября.

Теперь на местные власти возложены полномочия по отлову животных без владельцев, их транспортировке и передаче в приюты. Также они будут отвечать за содержание животных в приютах, за возврат потерявшихся питомцев прежним владельцам и за поиск новых хозяев.

На чиновников возложена ответственность за водворение никому не принадлежащих неагрессивных животных на прежние места их обитания после того, как они будут лишены возможности размножаться. Если же по каким-то причинам животное не может быть выпущено на свободу, то оно должно находиться в приюте до тех пор, пока не появится желающий стать хозяином или пока не наступит естественная смерть.

Для определения количества бездомных животных в населенных пунктах должен проводиться мониторинг. По его данным на 1 октября в следующем финансовом будут выделяться средства на отлов собак и кошек.

В формулах расчетов субвенций муниципальным районам и городским округам применяются такие критерии, как численность животных, зарплата на оплату труда специалиста, расходы на материально-техническое обеспечение и другие.

Как доложила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева, принятие регионального закона обусловлено новой редакцией Бюджетного кодекса РФ.

При обсуждении законопроекта выступил начальник Управления ветеринарии Пензенской области Михаил Максимов. По его мнению, закон требует доработки: необходимо определить нормы содержания животных в приюте и ряд других параметров. По его настоянию закон был принят пока в первом чтении.