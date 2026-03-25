25 марта - День работника культуры

25 марта в России отмечается День работника культуры. Поздравления принимают сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты домов культуры, городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности.

Весной 2007 года министру культуры Российской Федерации Александру Соколову удалось убедить высшее руководство страны в необходимости объединения всех ранее действовавших праздников в области искусства и творчества в один профессиональный, придав ему государственный статус.

Также с 2007-го 25 марта ежегодно отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В этот день во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные миллионам людей, ставших в свое время жертвами преступного бизнеса. Сейчас пытаются разобраться, кем они были и как сложились их судьбы.

Католики сегодня отмечают Благовещение Девы Марии.

В истории 25 марта известно несколькими событиями. В 421 году в Северной Италии была, по преданиям, основана Венеция. В 1306-м на шотландский трон взошел Роберт Брюс - основатель легендарной династии, в 1532-м в свет вышла «История Флоренции» Никколо Маккиавелли, а в 1997-м у берегов Эквадора нашли затонувший в XVII веке вместе с ценнейшим грузом - золотом инков - галеон La Capitana.

25 марта родились византийский император Андроник II Палеолог, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси Василий III (отец Ивана Грозного), итальянский дирижер Артуро Тосканини, русский художник и искусствовед Игорь Грабарь.

В народном календаре сегодня Феофанов день. Особое внимание крестьяне уделяли коням. Для защиты от болезней и сглаза животных водили к роднику и поили, перед этим опустив в воду серебряную монету или кольцо. Примечали поведение лошадей: считалось, что если конь трясет головой и закидывает ее кверху, то будет ненастье, а если фыркает в дороге - это к радостной встрече.

Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей и Феофан.

Растущая Луна - в первой четверти с переходом во вторую. Лунный календарь называет этот день ответственным и напряженным: давно забытые проблемы вновь напоминают о себе, незакрытые задачи настойчиво требуют решения. Придется максимально задействовать умение оперативно менять тактику.