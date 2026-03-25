26 марта - День одиночества

Сегодня, 26 марта, отмечается День одиночества. Ощущение изоляции - реальной или мнимой - каждый переносит по-своему. Одним вполне комфортно быть оторванными от социума, другие испытывают тревогу из-за чувства собственной ненужности. Но в целом состояние считается деструктивным, справиться с ним без существенных потерь, как полагают специалисты, не получится.

Кроме того, в мире отмечают день, который называют Фиолетовым. Цвет - символ эпилепсии, а памятную дату в 2008 году придумала 9-летняя Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Затем и другие организации мира присоединились к Фиолетовому дню.

В Фиолетовый день распространяется информация о неврологическом заболевании, первой помощи, которую можно оказать страдающим от него людям. На аукционах, ярмарках, благотворительных концертах проводят сбор средств в благотворительные фонды.

26 марта в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, а в 2003-м на Марсе нашли замерзшее море.

В этот день родились четырежды лауреат Пулитцеровской премии поэт Роберт Фрост, прозаик и драматург Теннесси Уильямс, Герой Советского Союза Александр Лизюков, артисты Алексей Петренко и Алексей Булдаков.

В народном календаре 26 марта - Никифоров день. Согласно поверью, в этот день просыпается и выходит наружу потревоженный просочившимися в берлогу талыми водами хозяин леса. К медведю в старину относились как к человеку и верили, что просто облик у него другой.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Никифор, Николай и Терентий.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня особенно настойчиво донимают мрачные, тревожные мысли. Не исключено, что одолеет и гордыня. Поддаваться настроению ни в коем случае нельзя, чтобы не наказала судьба.