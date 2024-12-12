12.12.2024 | 17:09

Сегодня, 13 декабря, День медведя. Этот российский праздник ежегодно отмечается во многих регионах и посвящен животному, издавна считающемуся символом страны.

Дату выбрали не случайно. Предполагают, что именно 13 декабря хозяева леса окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не показываются до весны.

Медведи - хищные млекопитающие. Палеонтологи утверждают, что они появились 5-6 млн лет назад. Сейчас существует четыре вида медведей (белый, бурый, белогрудый, барибал, или черный) и несколько подвидов.

«Южный Крест там сияет вдали, с первым ветром проснется компас. Бог, храня корабли, да помилует нас!» - эти строчки из рассказа Александра Грина «Корабли в Лиссе» как нельзя лучше подходят к историческому событию, очередная годовщина которого отмечается 13 декабря. В этот день в 1642 году голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии. Четыре главные звезды Южного Креста изображены на государственном флаге страны.

13 декабря - день старта еще одной серьезной экспедиции. Он состоялся значительно раньше - в 1577 году. В этот день молодой моряк Фрэнсис Дрейк, будущий легендарный «пират Ее Величества», отправился из Плимута в свой первый серьезный поход. 26 сентября 1580-го лишь один парусник из пяти, «Золотая лань», вернулся домой, совершив кругосветное плавание.

13 декабря произошли и другие исторические события. В 1476 году типограф Уильям Кэкстон стал английским первопечатником, издав в своей типографии написанную на латинском языке индульгенцию. А в 1971-м в Москве состоялась премьера художественного фильма «Джентльмены удачи».

Православные христиане 13 декабря чтут Андрея Первозванного - одного из 12 апостолов. Он стал первым учеником Христа и первым исповедал его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего брата Симона - будущего апостола Петра.

В России чтут память святого. Еще Петр I учредил первую и высшую награду России - императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного. А Андреевский флаг стал стягом российского флота.

В этот день родились актеры Николай Рыбников и Ростислав Плятт, поэты Генрих Гейне и Валерий Брюсов, советский писатель, соавтор Ильи Ильфа Евгений Петров.

В народном календаре 13 декабря - Андрей Зимний. В этот день начинались первые гадания девушек на женихов. Обычно срывали ветку яблони или вишни и ставили ее в воду. Если к Рождеству она зазеленеет, то девушка в новом году обязательно выйдет замуж, а если еще и зацветет, то замужество будет счастливым и богатым.

Именинники сегодня Андрей и Иван.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня заняться укреплением взаимоотношений в семье и благоустройством жилища. День идеален для примирения и решения финансовых вопросов.