3 декабря - День Неизвестного Солдата в России

02.12.2024 | 16:24

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного Солдата. Его символом стали слова «Никто не забыт, ничто не забыто».

3 декабря 1966 года у стен Московского Кремля в Александровском саду захоронили прах Неизвестного Солдата. Это сделали в честь 25-летия разгрома фашистов под столицей. С того момента каждый год в России устраивают торжества и возлагают цветы к памятникам павшим воинам и воинским захоронениям.

Во всем мире 3 декабря звучат речи о том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь такие же права, как и здоровые. В этот день отмечается Международный день инвалидов. Он появился в календаре в 1992 году.

Более миллиарда человек на Земле - это инвалиды. Наверное, каждому доводилось общаться с теми, кто в силу состояния своего здоровья оказывается беспомощным в той или иной ситуации. Международный день инвалидов был учрежден именно с целью привлечь внимание к проблемам таких людей, защитить их достоинство, права и благополучие.

Также сегодня профессиональный праздник у российских юристов. Поздравления принимают все специалисты, независимо от сферы их профессиональной деятельности.

Кроме того, во всем мире неофициально отмечается День компьютерной графики. Примечательно, что дата, выбранная для праздника создателями трехмерных изображений, начинается со знакового сочетания символов: 3D - 3 December.

3 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1865 году была основана Петровская земледельческая и лесная академия (ныне РГАУ - Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева). В 1872-м на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружили начало легенды о Всемирном потопе. В 1875-м состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского. В 1967-м хирург Кристиан Барнард осуществил первую успешную пересадку сердца, а в 1992-м состоялась первая в мире передача СМС-сообщения.

3 декабря родились король Франции Карл VI Безумный, актриса театра и кино Нина Дорошина, конструктор танков Михаил Кошкин, британский рок-музыкант Оззи Осборн и американская актриса Джулианна Мур.

В народном календаре 3 декабря день Прокла. К нему окончательно устанавливалась зимняя санная дорога, и предки говорили: «До Прокла не жди от дороги прока». В этот день было принято проклинать нечисть, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прятались от морозов, и не причинили вреда людям.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Ил(л)арион, Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Татьяна и Фекла.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь советует расходовать энергию разумно, не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.