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29 июня смастерим бумажную лодочку в честь Дня кораблестроителя

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Сегодня, 29 июня, в России отмечается День кораблестроителя. Этот праздник совсем новый - впервые русские корабелы отметили его в 2017 году. Торжество состоялось в день 350-летия с момента издания царем Алексеем Михайловичем указа о строительстве первого русского корабля, которым стал фрегат «Орел».

Так что если вы в детстве делали лодочки из бумаги, коры или пластмассовых деталей и пускали их по ручьям и лужам, смело отмечайте этот праздник!

Также сегодня в России отмечается День партизан и подпольщиков. 29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, более 311 тысяч партизан наградили государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоились этого звания дважды.

В историю 29 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1613 году в Лондоне сгорел театр «Глобус», в 1855-м вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph, а в 1916-м в воздух поднялся первый самолет «Боинг».

В этот день родились российский государственный деятель граф Сергей Витте, французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери, певец Сосо Павлиашвили и заслуженная артистка России Ольга Машная.

В народном календаре 29 июня - день Тихого Тихона. Считается, что сегодня птицы перестают петь, природа затихает. В народе говорили: на Тихона и солнце идет тихо. Крестьяне устраивали толоки - угощали тружеников, которых позвали унавозить поля.

Именины сегодня празднуют Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр и Тихон.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: день напряженный, но счастливый, удачный. Сегодня легко реализовать все, что намечалось раньше. Энергия кипит, уверенность в себе растет, однако слишком напрягаться не стоит. Также важно, чтобы действия имели позитивную направленность.

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