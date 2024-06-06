7 июня озаботимся качеством пищи

06.06.2024 | 17:30

Сегодня, 7 июня, отмечается совсем новый праздник - Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Его провозгласила в декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН.

По данным ВОЗ, ежегодно на планете регистрируется около 600 миллионов случаев инфекций и болезней пищевого происхождения. Поэтому 7 июня - день, когда всему миру напоминают о здоровом питании и о том, что его безопасность следует контролировать на всем протяжении - от места производства или произрастания до блюда на столе.

7 июня в России отмечается День краудфандинга - добровольного пожертвования денег через интернет для поддержки какого-либо проекта или организации. Сегодня это эффективная разновидность благотворительной помощи, с каждым годом набирающая популярность.

В истории 7 июня известно несколькими событиями. В 1632 году правитель державы Великих Моголов заложил мавзолей Тадж-Махал. В 1872-м в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги (конки). В 1883-м состоялось торжественное освящение храма Христа Спасителя.

В народном календаре 7 июня - Иван Медвяные Росы. На Руси считалось, что в этот день на траве появляются «медвяные росы» - так называли сладкие выделения питающихся соками растений тлей и червей. По поверью, они вредят и детям, и домашним животным, и растениям.

Если выпадала настоящая, а не «медвяная» роса, можно было ждать хорошего урожая.

Именины 7 июня отмечают Виктория, Елена, Иван, Иннокентий и Федор.

В этот день родились русский философ и публицист Петр Чаадаев, французский живописец-постимпрессионист Поль Гоген, российский писатель-сатирик и драматург Аркадий Арканов и народная артистка РСФСР Татьяна Лаврова.

Новолуние. Лунный календарь гласит, что сегодня могут прийти хорошие вести. В целом день будет спокойным и счастливым.