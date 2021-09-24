25 сентября полистаем комиксы

24.09.2021 | 15:05

В субботу, 25 сентября, в Америке отмечается День комиксов. Серия рисунков, сопровожденных текстом, обрела невиданную популярность и оказала большое воздействие на развитие культуры и кинематографа.

Первый комикс появился в 1892 году на детской страничке в газете. Вскоре истории в картинках для малышей, которые еще не научились бегло читать, оказались популярными. В 50-х годах ХХ века комиксы стали неотъемлемой частью американской массовой культуры.

А в День комиксов жителей США призывают не выбрасывать купленные картинки, ведь даже самая простенькая серия рисунков через несколько лет может превратиться в раритет и украсить какую-нибудь солидную коллекцию.

Также сегодня отмечается Всемирный день фармацевта. Эти люди продают нам лекарства в аптеках, занимаются изготовлением препаратов и их исследованием, а еще следят за условиями хранения медикаментов.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России. В 1918-м осуществлено первое переливание крови от человека к человеку, операцию провел английский врач Джеймс Бланделл. В 1945-м в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы, а в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Бондарчук, актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Кэтрин Зета-Джонс, а также актер Майкл Дуглас.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку. Этот день был важным для охотником, которые полагали, что если сегодня убьют хотя бы зайца, то их ждет удача во всех делах.

Именины отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Убывающая Луна находится во третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня направить энергию в нужное русло, например заняться спортом.