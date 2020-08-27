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28 августа исполняется 100 лет с первой советской переписи населения

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Сегодня, 28 августа, исполняется 100 лет с того дня, как стартовала первая советская перепись населения. Она проводилась в 1920 году, во время Гражданской войны, и охватила только 72% населения России.

В 1923 году прошла перепись населения в городах и поселках городского типа, а в декабре 1926-го всесоюзная перепись впервые учитывала жителей СССР. Их число составило 147 миллионов.

Последняя на данный момент Всероссийская перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года. По ее итогам, в государстве было 142,857 млн жителей. А в июле 2016-го во всей стране, в том числе в Пензенской области, проводилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

Следующая ближайшая перепись населения пройдет в 2021 году, а не в 2020-м, как планировалось ранее. Планы спутал коронавирус.

Каждый год в разные даты в стране проходят выступления международного фестиваля военно-духовых оркестров «Спасская башня». В 2020-м они намечены на 28 августа. Фестиваль проводится с 2009 года и собирает на Красной площади столицы лучшие музыкальные коллективы со всего мира. На трибунах бывает одновременно до 7 000 зрителей. Все фестивальные выступления оркестров и финальный парад транслируются по телевидению и в интернете.

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Успение считалось большим народным праздником, знаменовавшим окончание жатвы. В этот день крестьяне часто приносили в церковь колосья или зерна для освящения, а затем устраивали общее застолье.

28 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1850 году в немецком Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», в 1974-м Совет Министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, а в 2004-м патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.

28 августа родились поэт Иоганн Вольфганг Гете, писатели Юрий Трифонов и Аркадий Стругацкий, народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и Владимир Ивашов.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня один из самых плохих дней в лунном цикле. В этот день легко поддаться иллюзиям и обману. Вас могут посетить тревожные мысли, вселяющие страх. Календарь советует направить энергию в нужное русло, например заняться спортом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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