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Не забудь! | 20 декабря - День чекиста

19.12.2019|17:17
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Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности, который в народе называют Днем чекиста. Название это ведется от первого названия организации - ВЧК (или просто ЧК).

Всероссийская чрезвычайная комиссия была образована 20 декабря 1917 года. Первым ее председателем стал Феликс Дзержинский. Позднее организация сменила множество названий: НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ.

В современной России этот профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБ, внешней разведки, Федеральной службы охраны и других специальных органов.

Сегодняшняя дата известна и как Международный день солидарности людей. По инициативе ООН он отмечается по всей планете, но всеобщим выходным не является.

20 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году вышел указ Петра I о переносе празднования Нового года в России с 1 сентября на 1 января. В 1958-м на Лубянской площади в Москве был открыт памятник Феликсу Дзержинскому, простоявший 33 года. А в 2000-м парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.

20 декабря появились на свет чешский химик, нобелевский лауреат Ярослав Гейровский, израильский иллюзионист Ури Геллер и южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

В народном календаре 20 декабря - Абросимов день. На Руси с него начинали готовиться к Рождеству Христову. После Амвросия никаких праздников больше не было, он подводил символическую черту праздникам уходящего года. В этот день девушки принимались за «шитье на грядущее житье» - готовили себе приданое.

Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр и Сергей.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня при общении не давить на собеседника, а стараться действовать убеждением. А грубые шутки сегодня вообще категорически противопоказаны - они вызовут лишь раздражение и могут спровоцировать конфликт.

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