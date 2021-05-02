Религия

В Спасском соборе пензенцам раздали благодатный огонь

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Под колокольный звон пензенцы встречали благодатный огонь. Он прибывал издалека. В Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, авиарейсом дипломаты доставили его в Москву, а оттуда в несколько городов России.

В Пензу огонь везли на автомобиле из Самары, к вечерней службе в Спасском кафедральном соборе не успели. Народ застыл в терпеливом ожидании.

«Я стараюсь каждый год получить этот огонь, чтобы освятить жилище, подарить соседке, своей родне», - рассказала прихожанка.

Но вот она машина. Священник держит специальную лампаду. Он не выпускал ее из рук всю дорогу.

«Ровно 12 часов. Утром в 5 часов мы выехали и вот сейчас в 5 часов приехали», - пояснили священнослужитель и водитель.

Автомобиль подъехал к крыльцу собора, где выстроились жаждущие светлого огня пензенцы.

Делились им в храме. Ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин предварительно зажег от лампады с благодатным большую праздничную свечу, после чего священнослужители начали раздавать свет истинный, так называют благодатный огонь.

«Я не успела ничего понять, очень все быстро произошло. Но ждали долго. Так что радость была», «После того как мы получили благодатный огонь, в сердце зажегся огонек», - поделились впечатлениями горожанки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А америкосы на Марсе вертолеты запускают. У населения мозги совсем что ли высохли. Молются и голосуют, голосуют и молятся. А те за кого голосуют, воруют и молятся.

Гость||

РПЦ.

Гость||

Священник непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (ныне каноничная Православная церковь Украины) отец Александр Дедюхин в 2017 году также писал, что благодатный огонь зажигается искусственно. «Кстати, в последние годы „благодатный огонь“ всегда сходит от 14 до 15 часов, — заметил он. — При этом из истории известно, что раньше он „сходил“ в разное время и паломники могли ждать его часами, а то и целый день. Но с 2002 года огонь сходит только в упомянутое выше время. Дело в том, что в 2002 году телеканал НТВ стал первой в мире телекомпанией, которая выкупила права на прямую трансляцию из храма Гроба Господня, и с тех пор „благодатный огонь“ всегда сходит в прямом эфире НТВ. Либо в новостях, либо в спецвыпуске, но не позже 15:00 по иерусалимскому времени, ведь в 17 часов из аэропорта Бен-Гурион вылетает в Москву заказанный заранее самолет. „Благодатный огонь“ не может сойти позже, потому что тогда не успеет на самолёт...

Гость||

Обычай централизованного привоза благодатного огня в Москву появился не так давно. В 2003 году фонд Андрея Первозванного (создан в 1992 году) запустил проект принесения благодатного огня в рамках своей программы «Просите мира Иерусалиму». Председателем попечительского совета фонда является бывший президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин. Фонд финансируется за счет средств другой возглавляемой Якуниным организации — фонда целевого капитала «Истоки».

Из отчета фонда следует, что за 2017 год поступило пожертвований на 150,428 млн рублей, а на программу «Просите мира Иерусалиму» было выделено 2,863 млн рублей. Фонда Андрея Первозванного в отчете за 2018 год рапортует о двукратном росте аудитории трансляции доставки благодатного огня — в 2018 году узнали об этом событии из СМИ более 190 млн человек.

Сергей Власов / Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

«Ежегодно участниками делегации Фонда (около 100 человек), отправляющейся в Иерусалим, становятся общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и предприниматели», — сообщает пресс-служба «Истоков». Сайт «Православие.ру» добавляет, что РПЦ в этой делегации представляет патриарший викарий, архиепископ Егорьевский Матфей.

Гость||

Гость писал(а):

> А америкосы на Марсе вертолеты запускают. У населения мозги совсем что ли

> высохли. Молются и голосуют, голосуют и молятся. А те за кого голосуют,

> воруют и молятся.

Печально...

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