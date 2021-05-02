В Спасском соборе пензенцам раздали благодатный огонь

02.05.2021 | 20:30

Под колокольный звон пензенцы встречали благодатный огонь. Он прибывал издалека. В Великую субботу сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, авиарейсом дипломаты доставили его в Москву, а оттуда в несколько городов России.

В Пензу огонь везли на автомобиле из Самары, к вечерней службе в Спасском кафедральном соборе не успели. Народ застыл в терпеливом ожидании.

«Я стараюсь каждый год получить этот огонь, чтобы освятить жилище, подарить соседке, своей родне», - рассказала прихожанка.

Но вот она машина. Священник держит специальную лампаду. Он не выпускал ее из рук всю дорогу.

«Ровно 12 часов. Утром в 5 часов мы выехали и вот сейчас в 5 часов приехали», - пояснили священнослужитель и водитель.

Автомобиль подъехал к крыльцу собора, где выстроились жаждущие светлого огня пензенцы.

Делились им в храме. Ключарь Спасского кафедрального собора Максим Зорин предварительно зажег от лампады с благодатным большую праздничную свечу, после чего священнослужители начали раздавать свет истинный, так называют благодатный огонь.

«Я не успела ничего понять, очень все быстро произошло. Но ждали долго. Так что радость была», «После того как мы получили благодатный огонь, в сердце зажегся огонек», - поделились впечатлениями горожанки.