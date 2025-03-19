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Глас народа

Стена пыли затруднила движение по проспекту Победы в Пензе

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На проспекте Победы в Пензе процесс уборки проезжей части вызвал вопросы у некоторых автомобилистов. Из-за поднятой в воздух пыли преодолеть участок пути оказалось трудно.

В среду, 19 марта, в Сети появилась запись, сделанная в районе подземного перехода напротив торгового центра «Василек». На кадрах - густое облако пыли над тремя полосами дороги, сквозь которое сложно различить что-либо.

В тумане спецтехника (подметально-уборочный прицеп, предназначенный для эффективной скоростной уборки), ограждений поблизости нет.

«Многие водители вынуждены передвигаться с максимально низкой скоростью и создавать пробки, чтобы просто не врезаться друг в друга из-за плохой видимости», - рассказал автор записи.

По мнению автомобилиста, дорожники не должны провоцировать аварийно опасные ситуации, как получилось в этот раз.

Источник видео - «Новости Пензы и области».

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