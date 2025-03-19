Стена пыли затруднила движение по проспекту Победы в Пензе

19.03.2025 | 12:25

На проспекте Победы в Пензе процесс уборки проезжей части вызвал вопросы у некоторых автомобилистов. Из-за поднятой в воздух пыли преодолеть участок пути оказалось трудно.

В среду, 19 марта, в Сети появилась запись, сделанная в районе подземного перехода напротив торгового центра «Василек». На кадрах - густое облако пыли над тремя полосами дороги, сквозь которое сложно различить что-либо.

В тумане спецтехника (подметально-уборочный прицеп, предназначенный для эффективной скоростной уборки), ограждений поблизости нет.

«Многие водители вынуждены передвигаться с максимально низкой скоростью и создавать пробки, чтобы просто не врезаться друг в друга из-за плохой видимости», - рассказал автор записи.

По мнению автомобилиста, дорожники не должны провоцировать аварийно опасные ситуации, как получилось в этот раз.

Источник видео - «Новости Пензы и области».