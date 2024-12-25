Девочка с телефоном спровоцировала падение велокурьера

25.12.2024 | 18:17

В Пензе велокурьер едва не сбил школьницу на улице Фурманова. Девочка шла по дороге, не отрывая взгляда от телефона, и не видела опасности.

Момент происшествия попал в объектив видеорегистратора автомобиля, который ехал за курьером. Ролик опубликовали в Сети в среду, 25 декабря.

На кадрах видно, что курьер двигается по проезжей части, впереди него идет девочка, смотря в телефон. Велосипедист решает пойти на обгон справа, но неожиданно школьница делает пару шагов в ту же сторону. Чтобы не сбить ее, курьер тормозит и падает.

Автор поста назвал юную горожанку поклонницей TikTok.

«А она даже особо и не оглядывалась, что там произошло. Даже не спросила, все ли там хорошо, все ли в порядке. Вместо этого спокойно потопала по своим «тиктокерским» делам», - высказался автор.

В комментариях пензенцы отметили, что многие дети отвлекаются на телефон и рискуют попасть под машину.

«Родители узнают своего ребенка и проведут беседу! Я своим бы очень хорошо донесла!» - поделилась точкой зрения горожанка.

Видео группы «Пенза Новости».