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Глас народа

В поликлинике на Богданова закрыли жалюзи из-за жалобы пензячки

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Обязанность раздеваться перед медиками, находясь при этом на обозрении у неопределенного круга лиц, вызвала дискомфорт у жительницы Пензы Ольги З. Неприятное чувство ей пришлось испытать в поликлинике областной больницы на улице Богданова.

Женщина оставила жалобу в комментариях на странице губернатора в «ВКонтакте».

«Кабинет 812, люди проходят обследования, полностью раздеваются, при этом в кабинете не работают жалюзи. Напротив располагается жилой дом, пациенты видны как на ладони. И, похоже, такая ситуация тянется месяцами. Руководство больницы как-то планирует исправлять ситуацию?» - написала пензячка.

На ее жалобу ответили представители медучреждения. Они рассказали, что в кабинет пришла проверка, жалюзи оказались в исправном состоянии, их раздвинули как нужно.

В поликлинике на Богданова закрыли жалюзи из-за жалобы пензячки

Кроме того, специалисты планируют установить и поменять жалюзи в других режимных кабинетах в первом квартале 2025 года.

В поликлинике на Богданова закрыли жалюзи из-за жалобы пензячки

«В настоящее время идет комплектование общей заявки по медучреждению на приобретение», - сообщили представители больницы.

Источник фото № 1 - Ольга З. Фото № 2 и 3 областной больницы им. Н. Н. Бурденко.

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