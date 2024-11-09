Над Пензенской областью вновь пролетели спутники Илона Маска

09.11.2024 | 12:41

Вечером в пятницу, 8 ноября, над Пензенской областью вновь цепочкой прошли спутники Starlink.

«В селе Кирово Сердобского района над частными домами пролетели спутники Илона Маска. Минут 5 точно летели. За час до этого был очень сильный гул», - поделилась в Сети очевидица.

Она выложила ролик с движущимися в черном в небе яркими точками.

Жители Сурского края не впервые наблюдают картину пролета спутников. В ноябре 2023 года череду спутников, выстроившихся в одну линию, видели жители областного центра.

В июне этого года о цепочке на небосклоне рассказали жители Пензы, Земетчинского, Бессоновского, Белинского и Городищенского районов.

2 ноября «поезд» из более чем 20 спутников Starlink пролетел над Бековским районом.

Starlink - глобальная система спутников связи, разработанная компанией Илона Маска. Они обеспечивают высокоскоростной доступ к Сети по всему миру, в первую очередь там, где традиционное подключение слабое или отсутствует вовсе.

Видео «Пенза новости».