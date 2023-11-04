Пензенцы заметили в вечернем небе «поезд» из спутников

04.11.2023 | 10:03

Вечером пятницы, 3 ноября, жители Пензы отметили необычное явление - череду спутников, двигавшихся по одной линии.

«В начале седьмого часа вечера я увидела в небе цепочку «звездочек», двигавшихся по одной линии. Их было 10-12. Они летели довольно быстро друг за другом по направлению с запада на восток и одна за другой исчезали в темном небе», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» жительница города.

Фото ночного неба с летящими спутниками появилось в Сети.

«Над Пензой странное явление - «поезд» из спутников», - написала горожанка, сделавшая снимок.

«На даче ночью сидел на улице и смотрел наверх, там прямо движуха такая вполне себе», «Это уже давно происходит. Если небо чистое, их очень хорошо видно», «Это уже третий раз происходит примерно за месяц», - подтвердили комментаторы.

Многие подписчики предположили, что это была колонна спутников Starlink. «С лета замечены, в определенные часы. Интересно наблюдать за этой стаей спутников. Сначала напугались, конечно, а потом загуглили», - пояснил один очевидцев.