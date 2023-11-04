Сетевое издание|18+|Суббота|4 ноя 2023|11:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Пензенцы заметили в вечернем небе «поезд» из спутников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером пятницы, 3 ноября, жители Пензы отметили необычное явление - череду спутников, двигавшихся по одной линии.

«В начале седьмого часа вечера я увидела в небе цепочку «звездочек», двигавшихся по одной линии. Их было 10-12. Они летели довольно быстро друг за другом по направлению с запада на восток и одна за другой исчезали в темном небе», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» жительница города.

Фото ночного неба с летящими спутниками появилось в Сети.

«Над Пензой странное явление - «поезд» из спутников», - написала горожанка, сделавшая снимок.

«На даче ночью сидел на улице и смотрел наверх, там прямо движуха такая вполне себе», «Это уже давно происходит. Если небо чистое, их очень хорошо видно», «Это уже третий раз происходит примерно за месяц», - подтвердили комментаторы.

Многие подписчики предположили, что это была колонна спутников Starlink. «С лета замечены, в определенные часы. Интересно наблюдать за этой стаей спутников. Сначала напугались, конечно, а потом загуглили», - пояснил один очевидцев.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото vk.com/penzanovosti
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте