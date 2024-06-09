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Глас народа

Пензенцы поделились в Сети яркими кадрами спутников

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Вечером в субботу, 8 июня, жители Пензенской области наблюдали в небе полет «поезда» спутников Starlink.

Кадры необычного явления распространились в соцсетях и телеграм-каналах. О ярком «поезде», промчавшемся по небосклону, рассказали жители Пензы, Земетчинского, Бессоновского, Городищенского, Белинского районов.

Пензенцы поделились в Сети яркими кадрами спутников

Видео полета Starlink поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» читатель.

Пензенцы поделились в Сети яркими кадрами спутников

Ранее в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия» во «ВКонтакте» анонсировался пролет спутников над Европейской частью России. Так, например, над Самарой «поезд» должен был появиться в 22:12 и 23:46.

Пензенцы поделились в Сети яркими кадрами спутников

«Сегодня было произведено 2 запуска спутников из группировки Starlink в 5 часов утра с космодрома Канаверал, штат Флорида и в 16 часов с космодрома Ванденберг, штат Калифорния. Пока спутники не распределились по орбите и не сориентировали свои солнечные батареи для отражения солнечного света на Землю, они будут выглядеть достаточно ярко, чтобы их можно было заметить даже на засвеченном городском небе», - поясняется в посте.

Starlink - это группировка спутникового интернета, которую создает компания, основанная Илоном Маском. Спутники обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет по всему миру, особенно в тех районах, где традиционное подключение слабое или отсутствует вовсе.

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