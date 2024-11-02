Жители Пензенской области увидели в небе «поезд» из спутников

02.11.2024 | 20:31

Вечером в субботу, 2 ноября, жители Пензенской области снова смогли наблюдать в небе «поезд» из спутников Starlink.

Фото и видео появились в Сети, на них запечатлены более 20 спутников, летящие в одну цепочку над Бековским районом.

Их появление жители региона заметили не впервые - в прошлом году пензенцы уже делились в интернете фото и видео с объектами в небе. «Интересно наблюдать за этой стаей спутников. Сначала напугались, конечно, а потом загуглили», - пояснил один из очевидцев.

В июне этого года яркие ролики с «поездом» также заполонили районные группы в соцсетях и телеграм-каналах.

Starlink - это глобальная система спутников связи, разработанная компанией Илона Маска. Они обеспечивают высокоскоростной доступ к Сети по всему миру, в первую очередь там, где традиционное подключение слабое или отсутствует вовсе.

Источник видео и фото - «Пенза Новости».