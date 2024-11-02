Жители Пензенской области увидели в небе «поезд» из спутников

Вечером в субботу, 2 ноября, жители Пензенской области снова смогли наблюдать в небе «поезд» из спутников Starlink.
Фото и видео появились в Сети, на них запечатлены более 20 спутников, летящие в одну цепочку над Бековским районом.
Их появление жители региона заметили не впервые - в прошлом году пензенцы уже делились в интернете фото и видео с объектами в небе. «Интересно наблюдать за этой стаей спутников. Сначала напугались, конечно, а потом загуглили», - пояснил один из очевидцев.
В июне этого года яркие ролики с «поездом» также заполонили районные группы в соцсетях и телеграм-каналах.
Starlink - это глобальная система спутников связи, разработанная компанией Илона Маска. Они обеспечивают высокоскоростной доступ к Сети по всему миру, в первую очередь там, где традиционное подключение слабое или отсутствует вовсе.
Источник видео и фото - «Пенза Новости».
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