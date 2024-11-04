Пензенцы пожаловались на 10-летние колдобины у автовокзала

04.11.2024 | 15:11

Пензенцы просят власти привести в порядок дорогу на улице Луначарского у автовокзала. По их словам, покрытие уже лет 10 нуждается в ремонте.

«Эта дорога очень проходимая, сотни людей каждый день мучаются, чтобы преодолеть эти колдобины и не сломать ноги и колеса. Кому принадлежит эта земля? Кто отвечает за это безобразие? Автовокзал - визитная карточка города!! Что видят люди, прибывая в Пензу, будь то наши земляки или гости города? Позорище», - высказался житель областного центра в соцсети «ВКонтакте».

Свои слова он проиллюстрировал фотографиями, прикрепленными к посту. На них запечатлена дорога у торговых рядов поблизости от автовокзала.

Пензенцы согласились с автором и написали, что территории не помешает обновление.

«Здесь все надо приводить в порядок: асфальт, магазины, фасады. Вроде автовокзал. Ларьки как из 90-х», - высказал собственное мнение один из комментаторов.

На жалобу автора поста отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«В текущем году перечень объектов улично-дорожной сети, где запланировано выполнить ремонт, сформирован. Работы в рамках перечня подходят к завершению. Возможность ремонта дорожного покрытия по указанному адресу будет рассмотрена в 2025 году», - сообщил он.