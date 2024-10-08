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Из жизни

В район лицея № 73 и школы № 74 в Пензе зачастила лиса

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В Дальнем Арбекове, в районе лицея № 73 и школы № 74, уже несколько дней бегает лисица, сообщила читательница PenzaInform.ru.

В район лицея № 73 и школы № 74 в Пензе зачастила лиса

Женщина не раз замечала хищницу, гуляя с собакой около 20:00.

«Обращались в несколько организаций, все от себя отбрасывают: говорят, что не они занимаются отловом диких животных, а, как оказалось, полиция. Звонили и туда. Но они странно отвечают: «Что такого, что бегает лиса, она же просто голодная. Бегает вечером, никого не трогает. Зачем так переживать?» - рассказала пензячка.

В мае житель Заречного снял на камеру лису в городской черте - на асфальтовой дорожке в зеленой зоне. Он выложил запись в сеть, и реакция на нее была неоднозначной. Часть комментаторов восхитились красотой животного, другие предположили, что оно страдает бешенством.

В октябре 2023 года лису заметили на спортивной площадке около дома № 87 на улице Ладожской в Пензе.

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