«Идти тяжело»: жители Зари вынуждены передвигаться в темноте

29.10.2024 | 18:32

Пензенцы из Зари так и не дождались поры, когда в 1-м проезде Новоселов будет светло и безопасно. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала местная жительница Мария Н.

«Летом добились замены перегоревших лампочек в фонарях (они не горели несколько месяцев). Рабочие приехали, вкрутили, но в тот же вечер одна из них не загорелась - около дома № 5. Мы позвонили на следующий день, сообщили об этом, в ответ нам сказали заново подать заявку. Так мы и сделали, но больше никто не приехал», - пояснила девушка.

По словам Марии, с тех пор прошло около 3 месяцев. Летом световой день сам по себе был длинный, но теперь тьма накрывает улицу гораздо раньше.

«Сейчас осень, грязь, идти тяжело, не видно, что под ногами. Уже были случаи, когда люди падали. Мы не перестаем о себе напоминать, звонить, но это не приносит никакого результата. Трубку берет один и тот же человек и обещает все то же - напомнить мастеру. Что же с памятью у этих людей? На что уходят наши налоги?» - возмутилась Мария.

Девушка отметила, что, если бы было можно, жители уже сами каким-то образом залезли на столб и заменили эту лампочку, лишь бы не ждать по полгода, пока о них вспомнят.

Ранее сообщалось, что проблемы с освещением имеются и в районе новой школы на улице Ревунова в Заре. Дети вынуждены ходить на занятия в секциях с фонариком в руках.