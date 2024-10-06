Месяц бил родник: жители Бригадной дождались коммунальщиков

Жители улицы Бригадной в Терновке дождались ремонта водопровода у дома № 8. Там на территории дворовой парковки около месяца бил родник.
О проблеме ранее рассказал читатель телеграм-канала PenzaInform. Он прислал видео с места.
«Когда наступаешь на асфальт - пузырьки, а в другом месте провалился вообще асфальт», - прокомментировал горожанин.
Люди ждали фонтана, льда в мороз или провала автомобилей под землю, но этого не произошло. На следующий день после обнародования проблемы коммунальщики взялись за дело: раскопали участок и огородили его.
«Теперь будем ждать, когда положат асфальт и можно будет парковать автомобили», - отметил пензенец.
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