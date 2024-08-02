У пешеходного перехода в Терновке на пензенцев нападают собаки

02.08.2024 | 10:48

В четверг, 1 августа, жительница Терновки подверглась нападению агрессивной собаки. Об этом она рассказала в местном телеграм-канале.

«Много раз облаивали там собаки, и вот сегодня меня укусила. Может быть, у кого-то этот момент попал на видеорегистратор. Время 17:28-17:30, около пешеходного перехода на Терновского, напротив троллейбусного кольца, движение в центр», - написала пострадавшая.

В подтверждение своих слов пензячка приложила фото, на котором запечатлена рваная рана на ноге.

«Дуйте срочно в больницу проверять на бешенство. И купите себе струйный перец», - посоветовал ей пользователь.

Еще одна местная жительница сообщила, что стая, в которой около 7 особей, постоянно обитает в районе Токарной, где их кормят и привечают «добрые и неравнодушные» женщины.

«Детская площадка утром похожа на питомник», - добавила она.

Судя по постам, стая держит в страхе пешеходов не первый месяц.

«Хочу предостеречь живущих у Терновского моста и всех остальных. У пешеходника постоянно сидит собака, не похожа на любимого и ухоженного питомца, прячется в глубь домов 69-73. Сегодня утром шла на работу, собака цапнула за ногу, отделалась только рваными штанами и легким испугом. А там ходят дети со школы! Будьте осторожны», - еще в июне предупредила одна из горожанок.

Фото Ирины Никитиной, «Терновка, Первомайский район».