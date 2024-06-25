Пензенцы жалуются на отсутствие доступа к укрытиям в домах

25.06.2024 | 11:40

Карта укрытий, имеющихся в населенных пунктах Пензенской области, вызвала бурное обсуждение в Сети. Документ разработали сотрудники регионального ГУ МЧС на основании данных органов муниципального управления.

Ряд пензенцев благодарен за публикацию сведений о местах, где можно спрятаться в случае опасности. Однако у многих вызвало недоумение и даже раздражение то, что большинство укрытий находятся в подвалах жилых домов. Кроме того, некоторые пензенцы обнаружили неточности.

«В нашем доме (угол улиц Красной и Чкалова) укрытие обозначено в 1-м подъезде, но там находится магазин «Журавлик». В карту нужно внести корректировку: подвалы расположены в других подъездах», - сообщила редакции сетевого издания «ПензаИнформ» читательница.

Жительница дома № 159 на Суворова написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», что в обозначенной на карте точке находится оптовый склад «Модус». «В нашем районе все подвалы проданы в собственность, поэтому прятаться некуда», - пожаловалась пензячка. По ее мнению, управляющие компании должны повесить на видных местах в многоквартирных домах памятки и планы эвакуации.

«Мой 5-этажный панельный дом с техническим полуподвалом, по которому можно передвигаться на четвереньках, стоит в списке оборудованного помещения для укрытия», - рассказал подписчик Telegram-канала PenzaInform.

«Наш подвал закрыт на замок, ключ у слесарей УК. Как и у большинства здесь. И да, подвал и должен быть закрыт в целях безопасности жителей. В каждом микрорайоне должно быть именно бомбоубежище, специально оборудованное для этих целей», - считает еще один участник обсуждения.

В 2023 году в Пензе насчитывалось 106 защитных сооружений гражданской обороны: 92 убежища и 14 укрытий, однако их места не раскрывались. А вот в Заречном в 2023-м были размещены объявления с указанием, куда следует направляться в случае объявления тревоги. В закрытом городе имеется 58 подвалов, в которых смогут поместиться горожане. Утвержденный норматив - 0,6 кв. м на человека на 8 часов (это максимальное время нахождения в подвале).

К таким укрытиям существуют определенные требования. Так, ограждающие конструкции, стены и перекрытия должны обеспечивать защиту от обычных средств поражения, а имеющиеся проемы и отверстия в стенах (в подвалах это продухи) - быть подготовленными для глухой заделки при переводе помещения в режим укрытия.