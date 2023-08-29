В Богословке намерены оградить кладбище от лошадей

29.08.2023 | 16:46

Ситуацию на кладбище в Богословке Пензенского района взяла под контроль администрация сельсовета. Ранее сообщалось, что в месте захоронения повадились пастись лошади.

Животные вытаптывают могилы, ломают надгробия, оставляют экскременты. Также их привлекают сладости, оставленные на столах.

Местные жители пожаловались на владельца лошадей, допускающего выпас в неположенном месте, и на отсутствие забора, который мог бы оградить кладбище от подобных «посетителей».

Во вторник, 29 августа, администрация Пензенского района сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» о том, что приняты меры. Так, владелец лошадей предупрежден о последствиях ненадлежащего ухода за ними.

Кроме того, видимо, у кладбища все-таки появится ограда.

«На второй квартал 2024 года запланировано выделение денежных средств и проведение работ по установке», - добавили в администрации.