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Общество

В Богословке намерены оградить кладбище от лошадей

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Ситуацию на кладбище в Богословке Пензенского района взяла под контроль администрация сельсовета. Ранее сообщалось, что в месте захоронения повадились пастись лошади.

Животные вытаптывают могилы, ломают надгробия, оставляют экскременты. Также их привлекают сладости, оставленные на столах.

Местные жители пожаловались на владельца лошадей, допускающего выпас в неположенном месте, и на отсутствие забора, который мог бы оградить кладбище от подобных «посетителей».

Во вторник, 29 августа, администрация Пензенского района сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» о том, что приняты меры. Так, владелец лошадей предупрежден о последствиях ненадлежащего ухода за ними.

Кроме того, видимо, у кладбища все-таки появится ограда.

«На второй квартал 2024 года запланировано выделение денежных средств и проведение работ по установке», - добавили в администрации.

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Источник — фото invite.viber.com, BesedkaБогословская
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