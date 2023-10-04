В Заречном юный самокатчик рискнул здоровьем на зебре

04.10.2023 | 18:21

В среду, 4 октября, в Заречном подросток на самокате едва не попал под колеса автомобиля.

Кадрами с места, где могло случиться ДТП, водитель в тот же день поделился с telegram-каналом «Заречный в теме».

«Когда ж вы своих отпрысков научите переходить дорогу?! Надеюсь, родители тут есть и узнают свое чадо, лещей ему навешают», - резко высказался автор.

На записи видно, что подросток, не глядя по сторонам, выкатился на регулируемый пешеходный переход на запрещающий для него сигнал светофора. Водитель вовремя заметил его маневр и успел притормозить, так что аварии удалось избежать.

Между тем, как и на велосипеде, на самокате запрещено ездить по пешеходным переходам - необходимо спешиться и вести транспортное средство рядом.