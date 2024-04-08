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Глас народа

«Да здесь опасно ездить»: ул. Славы неприятно удивляет водителей

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В рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru написал городской водитель, неприятно удивленный состоянием улицы Славы в областном центре. «Доколе? Почему для Пензы это стало нормой?..» - задал он вопросы.

Мужчина сделал фотографии асфальтового покрытия на нечетной стороне.

«Да здесь опасно ездить»: ул. Славы неприятно удивляет водителей

В одном месте - между домами № 7 и 9 - провалился колодец. «Да здесь просто опасно ездить», - прокомментировал пензенец.

«Да здесь опасно ездить»: ул. Славы неприятно удивляет водителей

В другом - у дома № 5 - часть покрытия «растаяла» вместе со снегом.

«Да здесь опасно ездить»: ул. Славы неприятно удивляет водителей

«Да здесь опасно ездить»: ул. Славы неприятно удивляет водителей

«Центр города, улица короткая, и она в таком состоянии! А ведь лет 7 назад ее ремонтировали по хваленой программе», - посетовал горожанин.

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