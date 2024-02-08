Переход у памятника Победы возмущает пензенцев

08.02.2024 | 18:55

Поведение некоторых пензенских водителей на дороге возле памятника Победы возмущает пешеходов. Напротив дома № 7 автомобилисты едут под «зеленого человечка», регулируемый переход функционирует как нерегулируемый.

«Хочу обратить внимание на пешеходный переход около дома № 7 на проспекте Победы. Переходить страшно! Машины летят и даже не останавливаются. Люди идут с детьми, а машины борзо пытаются проскочить, когда горит зеленый. Очень часто такое происходит», - пожаловалась в соцсетях пензячка.

Она выложила видеозапись, подтверждающую ее слова. На кадрах запечатлено: машины останавливаются только тогда, когда один из пешеходов начинает пересекать дорогу.

«Там каждый день так - что утром, что вечером. Хоть пост ДПС ставь», «У памятника нужно камеру вешать: там сплошные нарушения», «Летом меня чуть не сбили там. Мамы с колясками идут, они летят. Что зимой, что летом», - поддержали автора горожане в комментариях.

С мнением, что пешеход должен идти, как только зажегся зеленый, а не ждать, когда все остановятся, люди не согласились. «Водитель сядет и выйдет, а ты ляжешь и не встанешь уже, зато со всей своей правотой», - отметил пензенец.

В беседу вступили и водители. Один из них поинтересовался у возмущенных, кого должны пропускать машины, если переходить дорогу никто не начал.

«Пешеходный светофор горит для пешеходов, а не для водителей. Водитель обязан уступить дорогу пешеходу, когда тот находится на пешеходном переходе. Водитель выезжает на этом перекрестке на зеленый, и на пешеходном переходе горит красный для пешеходов. Но когда машина доезжает до этого перехода, на нем уже горит зеленый для пешеходов. В этом случае водитель имеет право проехать пешеходный переход, если на нем нет пешеходов, а если есть, то уступить им дорогу и продолжить движение», - обозначил позицию другой автомобилист.