Дороги Пензенской области превратились в каток

19.01.2024 | 13:14

Состояние дорог в Пензенской области после температурных скачков и снегопада не позволяет водителям расслабиться. Местами проезжие части заметены снегом, где-то каша, где-то лед. У села Казанская Арчада в Каменском районе проезжая часть и вовсе превратилась в каток. Видеозапись в Сеть выложил очевидец.

«Тамалинский, Бековский, Сердобский, Каменский районы, со стороны Тамалы через Яковлевку по трассе Пенза - Беково творится полный беспредел! Дорога как каток...» - сообщил автор ролика.

На кадрах мужчина продемонстрировал масштаб бедствия. Он стоя оттолкнулся от поверхности дороги и проехал на ногах несколько метров, пытаясь удержать равновесие. Затем он показал, как неуверенно по льду движется автомобиль.

«Где дорожники? 40 км/ч страшно ехать. Машину сдувает...» - пожаловался водитель.

Скользкими дороги стали и в Пензе. Из-за этого остановить машину даже при небольшой скорости трудно. В четверг, 18 января, на улице Суворова случилось ДТП с участием общественного транспорта и ребенка-пешехода. Под колеса автобуса № 82с попал 14-летний мальчик.

Обсуждая случившееся, горожане призвали и водителей, и пешеходов учитывать неудовлетворительное состояние дорог и быть осторожнее.

Источник видео - vk.com/penzanovosti.