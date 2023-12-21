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Глас народа

Пензенцы увидели неясыть на улице Дзержинского

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Необычную для города хищную птицу смогли встретить пензенцы на улице Дзержинского. На ветку дерева во дворе прилетела неясыть. Фото появилось в Сети.

«Дежурит!» - написал автор снимка.

На фотографии птица смотрит сверху вниз - прямо в объектив камеры. Ее голова повернута на 120 градусов.

Это не первый случай, когда жители областного центра видят на улицах сов. В апреле горожане заметили длиннохвостую неясыть во дворе 55-го лицея. Тогда за ней приехали работники охотуправления. Они осмотрели пернатую гостью и выпустили в среду обитания.

В октябре 2022-го пензенцам и вовсе пришлось спасать птиц. На ГПЗ и на территории железнодорожной больницы на неясытей напали вороны.

Источник фото - vk.com/sova_penza.

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