В Пензе спасли ставшую жертвой ворон длиннохвостую неясыть

13.10.2022 | 12:52

В четверг, 13 октября, в Пензе произошел инцидент с участием пернатых. В микрорайоне ГПЗ-24 стая ворон напала на длиннохвостую неясыть.

Ночной хищнице пришлось непросто, но на помощь ей подоспели местные жители.

«Наше внимание привлекло большое количество ворон - для района это необычное явление. Мы с жительницей дома увидели, что стая напала на крупную сову на уровне 8-9-го этажа. С этой высоты птица упала на козырек входа в подвал, потом на землю. Соседка начала спасательную операцию - взяла птицу и поместила в переноску. А я созвонился с Росприроднадзором, оттуда мой телефон передали в минлесхоз. Пока ехали специалисты, я в магазине попросил большую картонную коробку для птицы», - рассказал порталу «ПензаИнформ» горожанин Владимир Камаев.

Специалисты охотуправления приехали по адресу, обследовали неясыть и убедились, что травм и повреждений она не получила. Птицу отвезли в естественную среду обитания и выпустили в пойме Суры.

«Длиннохвостая неясыть - очень полезная птица. Ее основная пища - грызуны, в частности мыши-полевки, которые являются переносчиками опаснейшего заболевания, геморрагической лихорадки», - прокомментировала инспектор управления Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

По ее словам, случаи, когда дикие животные попадают в беду, нередки. В этом году подобных инцидентов было более 50. В помощи людей нуждались несколько косуль, лось, лебеди, коршун, аистенок и другие четвероногие и пернатые обитатели Сурского края.

«Между нашими ведомствами отлично налажено взаимодействие, мы уже не первый раз вместе спасаем животных и птиц разных видов, в том числе краснокнижных», - поделился начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Денис Кисельманов.

Так, в середине апреля вблизи Сурского водохранилища нашли истощенного и беспомощного орлана-белохвоста. Сотрудники регионального минлесхоза доставили краснокнижную птицу в зоопарк, где в течение месяца она проходила реабилитацию. 19 мая спасенного орлана выпустили на свободу в Пензенском районе.