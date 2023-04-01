В Пензе возле лицея нашли хищную птицу

01.04.2023 | 10:58

Во дворе пензенского лицея № 55 обнаружили неожиданную гостью - длиннохвостую неясыть.

Пернатую хищницу нашли сотрудники образовательного учреждения и сообщили о ней в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Работники охотуправления прибыли к лицею, осмотрели птицу, убедились, что она не травмирована, и выпустили в среду обитания», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Это не первый случай, когда жители областного центра приходят на помощь совам. Только в октябре 2022 года произошло два случая, когда люди отбили длиннохвостых неясытей от ворон. Это произошло в разных районах Пензы - на ГПЗ и на территории железнодорожной больницы.

В Сурском крае в гнездовой период присутствие длиннохвостой неясыти прослежено до границы Саратовской области. Птица предпочитает селиться в лесных массивах и колках. С начала сумерек до рассвета совы издают своеобразные крики. Зимой одни особи скапливаются в населенных пунктах и их окрестностях, а другие кочуют и осваивают новые кормовые ресурсы.

Популяция длиннохвостой неясыти в Пензенской области оценивается в 400-600 гнездящихся пар.

поскольку хищные птицы стали появляться в черте Пензы чаще, чем в предыдущие годы, специалисты установили для них специальные совятники. Такие домики могут стать местом гнездования серых и длиннохвостых неясытей, домовых сычей и других представителей отряда совиных.