В Пензе ослабевшие пациенты онкодиспансера увязли в снегу

В Пензе пациенты областного онкодиспансера пробирались к дверям учреждения через снежную кашу. Территорию вовремя не очистили от сугробов.
Об этом во вторник, 19 декабря, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила пензячка Екатерина.
«Вопрос к администрации больницы и всем, кто имеет к этому отношение: вы считаете это нормальным? Это не ТЦ или что-то еще. Это учреждение, куда идут тяжело больные люди. А как это сделать в такой каше? Пока толкали мою машину сегодня там, несколько человек, еле ходячих, упали в этой каше и подняться не могли», - рассказала женщина.
На снимках, которыми она поделилась с изданием, - парковка у онкодиспансера. После снегопада, который завершился два дня назад, площадку не расчистили.
Екатерина задалась вопросом, почему у здания администрации все «под метелку выметено», а у диспансера, где это очень нужно людям, нет.
Жители Пензы продолжают жаловаться в соцсетях и районных чатах на заснеженные пешеходные зоны, дворы, парковки у социальных учреждений, а также на то, что снег с проезжей части уборочные машины сбрасывают на тротуары, обочины, что осложняет жизнь горожанам, передвигающимся на своих двоих.
В управлении ЖКХ города отвечают, что в первую очередь снег убирают с центральных улиц, постепенно руки доходят и до пешеходных зон, и до парковок около больниц.
Фото Екатерины Беловой.
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