В надписи на пензенском «Глобусе» увидели ошибку

17.12.2023 | 15:02

Жители Пензы уже заметили, что обновление монумента «Глобус» завершили, он преобразился и стал украшением города. На объекте появились надписи «СССР» и «Пролетарии всех стран соединяйтесь».

В последней пензенцы нашли ошибку.

«Очень красиво! Но… Когда оформляли надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», забыли «увековечить» запятую. По-моему, ранее оная присутствовала (много-много лет назад это было). Вроде грамотные…» - указал в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко подписчик.

Ответа на обращение пока не поступило.

На снимках, имеющихся у сетевого издания «ПензаИнформ», видно, что запятая между словами «стран» и «соединяйтесь» отсутствует. Согласно правилам русского языка, она там необходима, поскольку требуется обособить обращение.

«Глобус» начали восстанавливать в августе этого года. Монумент - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад, в начале 2000-х.

Пока объект не вращается, как прежде, однако все элементы конструкции снабдили контурной подсветкой, чтобы они были хорошо видны в темное время суток и придавали «Глобусу» яркий вид. В весенне-летний период намерены привести в порядок прилегающую к монументу территорию.