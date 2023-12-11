На пензенском «Глобусе» появилась надпись «СССР»

11.12.2023 | 19:18

В понедельник, 11 декабря, на монумент «Глобус» в Пензе установили надпись «СССР». Высота букв - один метр. Они изготовлены из композитного материала.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, все элементы конструкции снабдили контурной подсветкой, чтобы они был хорошо видны в темное время суток и придавали монументу яркий вид.

В весенне-летний период планируется привести в порядок территорию, которая прилегает к монументу.

Ранее на «Глобусе» появились надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а также очертания материков. Объект избавили от коррозии с помощью пескоструйного аппарата, загрунтовали, покрасили специальной краской, защищающей от непогоды.

Монумент начали восстанавливать в августе этого года. «Глобус» - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад, в начале 2000-х.

Потом арт-объект несколько раз пытались реконструировать, даже делали из него елочную новогоднюю игрушку. А в 2018 году одну из главных достопримечательностей Пензы подсветили с помощью четырех прожекторов.