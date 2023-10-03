После реконструкции «Глобус» все-таки может начать вращаться

03.10.2023 | 17:28

В Пензе продолжают восстанавливать «Глобус». После реконструкции он все-таки может начать вращаться, хотя изначально сообщалось, что механизм давно вышел из строя, поэтому объект будет находиться в зафиксированном положении.

«Проведены работы по пескоструйной обработке и грунтовке монумента. Подрядная организация приступила к покраске нижней части макета земного шара. Затем начнется окрашивание основной конструкции», - уточнили в пресс-службе администрации города.

Алкидно-уретановая краска, которую наносят на поверхность, исполняет защитно-декоративную функцию.

Потом на шаре закрепят «материки» с контурной подсветкой, вернутся надписи «СССР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

«Что касается механизма вращения «Глобуса», то на данном этапе эти работы не запланированы. Такая возможность рассматривается. Не исключено, что в дальнейшем конструкция снова будет вращаться», - заявил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Александр Савенков.

Все работы хотят завершить в октябре.

Изначально 13-метровое сооружение делало один оборот в сутки вокруг своей оси. За свою многолетнюю историю «Глобус» пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар не только вращался, но и звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад - в начале 2000-х.