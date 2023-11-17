Плитка в сквере «Журавли» скрылась под слоем грязи

17.11.2023 | 21:09

Пензячка Екатерина побывала в сквере «Журавли» на улице Пионерской и получила негативные впечатления. Женщину привело в ужас состояние плитки на одном из участков.

Екатерина опубликовала пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 17 ноября.

К сообщению пензячка прикрепила снимки. В объектив камеры попала плитка, уложенная рядом с фонтаном. Она покрыта землей, которую с газона вывезли на колесах автомобили.

«Почему нельзя проехать лишние 300 метров? Я сама водитель, но такого свинства не могу себе позволить, даже в голову бы мне не пришло!» - возмутилась женщина.

Она обратилась к водителям с просьбой уважать пешеходов, работников ЖКХ, дворников, других горожан.

«И тогда наша Пенза будет чуточку лучше», - написала Екатерина в заключение.

Сквер «Журавли» - часть мемориального комплекса вокруг Монумента воинской и трудовой славы. Его открыли в 2015 году, в год празднования 70-летия Победы.

Фото Екатерины Бакалдиной.