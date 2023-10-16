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Глас народа

На улице Рахманинова в Пензе в подъезде избили женщину

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Утром в воскресенье, 15 октября, в доме № 32 на улице Рахманинова в Пензе случилось чудовищное происшествие. Такое сообщение пришло от читательницы телеграм-канала PenzaInform.

По ее словам, была зверски избита местная жительница, а напал на нее мужчина из того же дома.

«Сейчас женщина находится в стационаре с разбитой головой и переломом левой лобной пазухи. По словам медиков, удар по голове был нанесен кастетом, который он, вероятно, постоянно носит с собой. И неизвестно, в какой момент и по отношению к кому еще он может применить его», - написала горожанка.

К сообщению она приложила фотографии с места ЧП. На снимках запечатлены брызги крови на полу и стенах в межквартирном коридоре.

Причину конфликта женщина описала расплывчато: якобы пострадавшая вступилась за детей, которые находились в подъезде дома, хотя в нем не проживают.

Сетевое издание «ПензаИнформ» обратилось за комментарием в областное УМВД России.

«В полицию поступил сигнал от дежурной больницы. Туда поступила жительница Пензы 1971 года рождения с телесными повреждениям. Со слов женщины, ей причинил их сосед 1965 года рождения. Заявление принято. По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в управлении.

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