На площади Ленина в Пензе появилась дыра

24.04.2023 | 20:28

В понедельник, 24 апреля, житель Пензы Максим прислал в рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» снимки дыры, которая образовалась на площади Ленина.

Горожанин рассказал, что провал некогда закрывала решетка ливневой канализации, однако с ней что-то случилось, и теперь передвигаться по площади следует очень внимательно - дыра ничем не огорожена.

Судя по фото, дыра появилась поблизости от памятника Ленину. Она хорошо видна тем, кто решил отдохнуть на скамейках.

«В таком состоянии с обеда. Глубина ямы - около полутора метров, можно сломать не только ногу, но и шею. И весь день в самом сердце города! Никто не отреагировал и не огородил», - констатировал Максим.

Мужчину удивило: рядом с провалом - здание правительства, однако там никто не заметил появления опасного изъяна.