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Глас народа

Пензенец: Весь мусор с берегов пруда у 6-й горбольницы окажется на дне

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Житель Пензы по имени Аркадий прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» видеозапись, сделанную 1 апреля на берегу пруда возле 6-й городской больницы.

На водоеме проводятся работы по расчистке и углублению дна. В прошлом году на работы было выделено 27,5 млн рублей. После того как в августе воду спустили до проектных отметок, жители ближайших районов стали жаловаться на зловоние, исходящее от огромного количества гниющих ракушек.

Сейчас пензенца возмутили груды мусора, который никто не удосужился убрать с берега, тогда как пруд понемногу заполняется водой.

«Подрядчик дело до ума не довел и подошел к вопросу крайне безалаберно, не очистив полностью дно и берега от накопившегося за десятилетия мусора (пустые бутылки, автомобильные покрышки и так далее), закрыл шлюз и начал заполнять озеро. Таким образом, израсходованные на такую долгожданную очистку озера существенные денежные средств оказались потрачены впустую по вине недобросовестного подрядчика», - считает Аркадий.

На снятом видео он показывает, что берег усеян стеклянными и пластиковыми бутылками, детскими рваными мячами, есть и покрупнее мусор - шины и металлические листы.

Аркадий очень сомневается, что в пруду можно будет купаться, если мусор, сегодня находящийся на берегу, в результате окажется на дне.

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