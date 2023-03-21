В Пензе юноша умер после госпитализации с простудой

21.03.2023 | 17:11

Жительница Кузнецка потеряла 18-летнего сына. Он умер в реанимации после того, как несколько дней лечился от простуды.

История появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 21 марта.

По словам матери, юноша почувствовал недомогание 24 ноября 2022 года. У него были симптомы простуды, и какое-то время молодой человек лечился дома.

«Но полного выздоровления не наступило, поэтому 2 декабря мы вызвали на дом врача-терапевта. Врач пришел на вызов, сын говорил, что плохо себя чувствует, температура - больше недели, есть боли в спине. Врач так и стояла у порога, даже не провела должный осмотр, не послушала. Только взяла мазок на вирус и сказала: «В понедельник позвоним», - рассказала кузнечанка.

5 декабря женщине так и не сообщили результаты анализа, пришлось звонить в поликлинику самой, а также решать вопрос госпитализации. 6-го числа юношу положили в больницу.

«Со слов сына знаю, что ему не делали КТ, только рентген. В ночь с 6 на 7 декабря у него поднялась температура. Я написала, чтобы подошел на пост и поставил медперсонал в известность. Через некоторое время он написал: «Дали половину таблетки парацетамола и глицин. Отправили спать». 8-го он позвонил, сказал, что очень плохо себя чувствует. На обход врач пришла в 14:00, его отправили на КТ, увидели большое поражение легких и только тогда начали принимать меры, отправили в больницу в областной центр», - описала женщина.

В Пензе молодого человека определили в палату интенсивной терапии, подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому, так как его состояние было критическим. В последний раз мать общалась с сыном вечером 8 декабря, он сообщил ей, что телефон у него забирают.

«16 декабря моего сына не стало. Поймите, у меня нет слов описать свое состояние. Я давно в разводе, воспитывала его одна. Он мое все, моя жизнь. Я считаю, что мой сын умер из-за халатности медработников. Было упущено время», - указала кузнечанка.

Она попросила провести проверку по данному факту. Просьбу женщины услышали.