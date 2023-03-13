Вот-вот рухнет: жительница села Поим встревожена состоянием моста

13.03.2023 | 09:53

Жительница села Поим Белинского района встревожена: она уверена, что местный мост опасен и вот-вот рухнет.

Женщина пытается привлечь внимание к проблеме всеми доступными способами. Так, она оставила сообщения на странице губернатора и в группе PenzaInform.ru в соцсети «ВКонтакте», у главы региона в «Одноклассниках», а ранее обращалась в районную администрацию.

«Мост дал трещины в стыках», - предупреждает сельчанка. Она показала несколько кадров с моста от 12 марта. На них запечатлены упомянутые ею трещины - они образовались с обеих сторон при въезде на мост.

«Администрация Белинского района бездействует», - подчеркнула женщина.

Она уверена: ходить и ездить по мосту опасно, беда близко.

Фото Маргариты Ильиной.