Неуправляемый занос: пензенцы сочли полезными занятия дрифтеров

07.12.2022 | 13:06

Жительница Пензы выразила опасения по поводу дрифтеров, катающихся на машинах на площадке у «Коллажа» и, по ее мнению, угрожающих пешеходам.

«Куда можно жаловаться? И так каждый вечер, с работы идти страшно», - написала она в соцсети «ВКонтакте». Женщина сняла автомобилистов, выполняющих различные развороты вдали от пешеходного перехода.

Однако поддержки от пользователей пензячка не получила.

«А в чем тут угроза? Идите домой и ничего не бойтесь», «Ну так вы по дороге для машин не ходите», «Радуйтесь, что молодежь не по подъездам бухает, а к технике тянется и пытается понять возможности машины. Были времена, все собирались на Советской площади! Но теперь там нет места свободного!», «А в чем, собственно, опасность? Если это парковка - это парковка!!! Там люди только машину ставят, а не просто так ходят», - высказались комментаторы.

Некоторые из них отметили, что снять вопрос с повестки дня помогло бы строительство в Пензе автодрома.

«Вот открыли бы автодром, тогда все там и были бы! А так плохого в этом ничего не вижу, зато на дороге в случае заноса парни знают, что с машиной делать, и спокойно выйдут из аварийной ситуации», - отметил пользователь Сергей.

Он подчеркнул, что от таких занятий дрифтеров есть явная польза.

«50% ДТП зимой из-за неопытности и паники, а если проходить контраварийную подготовку и периодически практиковаться, ДТП было бы меньше», «Там ни людей, ни автомобилей нет рядом, лучше ездить так на парковке, чем потом вам на трассе влетит, вам же потом обернется это кармой», - пояснил Сергей свою точку зрения другим пользователям.

На публикацию отреагировал и дрифтер, попавший в поле зрения камеры автора поста:

«На видео в заносе нахожусь я, всех людей, что проходили, я пропускал либо сразу отъезжал в дальний угол парковки, чтобы не мешать проходу. Про алкоголь - бред, я никогда не пил и не собираюсь. Меня задел тот факт, что я никому не мешал и, наоборот, старался избегать ситуаций, которые могут причинить дискомфорт окружающим, будь то прохожий или автомобилист, а в итоге какой ужас - я мешаю людям».

В конце концов некоторые участники обсуждения пришли к выводу, что и сами не прочь «получить полный кайф на классике», если бы было свободное время.

Источник - vk.com/avtohampenza.