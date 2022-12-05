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Глас народа

Кузнечане жалуются на +10 градусов в школе

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Кузнечане жалуются на низкую температуру в школе № 14. В понедельник, 5 декабря, в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» выложили фотографию термометра, который показывает, что в помещении +10 градусов.

«К вашему вниманию! Школа № 14, примите меры, дети по 40 мин. сидят на уроках, они не об уроках думают, а о том, чтоб не замерзнуть!!!» - подписал снимок автор, пожелавший остаться анонимом.

Его негодование разделили другие жители Кузнецка. «Какой кошмар! А это все потому, что батареи еле теплые, а потом пишут заболеваемость растет и вызовы педиатров», «За десять лет ничего не меняется», «В нашем городе совсем обнаглели чиновники, законы нарушают по полной. А народ молчит и терпит, вместо того чтобы подавать жалобу «выше». В прошлом году я не выдержала и написала на сайт президента о халатности наших коммунальных служб, а именно о тепле в домах. И только после этого наши чиновники немного зашевелились, и в этом году у меня дома тепло, как и положено. Надеюсь, так и будет. Но теперь проблема в школах, дети жалуются, что у них очень холодно в классе. И здесь я молчать не стану, так как мне важно здоровье моих детей. Поймите, пока мы будем молчать, чиновники так и будут халатно относиться к своим обязанностям», «В фуфайках надо ходить в школу», - высказались недовольные горожане.

Один из них предположил, что на выходные отопление в школе отключали, поэтому так холодно. «Надышат - норм будет» - заявил кузнечанин.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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