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Глас народа

Строительство школы на ГПЗ сделало маршрут пензенцев неудобным

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В микрорайоне ГПЗ-24 строительство школы прибавило проблем местным жителям. Объект по правилам огородили забором и тем самым перекрыли единственный пешеходный путь от ЖК «Измайловский» на улицу Антонова.

Горожане в чате Железнодорожного района в Telegram обратились к властям с просьбой «проработать данный вопрос».

«От ЖК до автобусной остановки, школы, детского сада и аптек, расположенных на улице Антонова, была одна-единственная заасфальтированная тропинка, которую перекрыли забором. Мы все понимаем, это наша безопасность. Но стройка закончится, будет школьный забор, а как быть людям и детям, которые получаются отрезанными от автобусных остановок?» - написала пользовательница.

Сейчас, чтобы добраться до Антонова, местным приходится либо идти по бездорожью, через посадки, либо пользоваться автомобилем, который обязательно встанет в пробке, они не редкость для этого района.

К обращению местной жительницы присоединились другие участники чата.

«Это сейчас еще можно пройти вдоль забора, а выпадет снег, кто будет ответственен за его очистку? Построят школу, огородят забором, а мы как будем обходить? Или через забор перелезать?» - задала вопрос пензячка.

Строительство школы началось в 2022 году, жители микрорайона давно просили о ней. Объект рассчитан на 1 100 мест. Сдать его хотят к концу 2023-го.

Фото Tatyana, t.me/GDraion.

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