Пензенские автолюбители делятся записями «бессмертных» за рулем

07.11.2022 | 11:13

В социальных сетях и мессенджерах появляется все больше видео аварийных ситуаций, которые создают беспечные водители на дорогах Пензы.

Одна запись, опубликованная в чате «Дорожная обстановка» мессенджера Viber, сделана на пересечении улиц Калинина и Металлистов. На ней видно, что машину владельца регистратора одновременно справа опережает большегруз, а слева, с выездом на встречную полосу, обгоняет легковой автомобиль, который берет вправо. В итоге едва не происходит столкновения двух транспортных средств.

В воскресенье, 6 ноября, в группе «Сова Пенза авто» появились кадры, снятые на проспекте Победы в районе магазина «Буратино». На них запечатлено, как машину с регистратором слева подрезает автомобиль, разворачивающийся с противоположной полосы движения.

Водителю пришлось остановиться, чтобы не допустить ДТП. «Почти … Что творится то?», - написал он.

Днем раньше, 5 ноября, появилась видеозапись опасного момента на улице Центральной. Наперерез машине, двигавшейся в направлении аэропорта, выехал разворачивающийся автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водителю пришлось взять вправо, вырулить на тротуар и проехать по нему. Сам он также обозначил момент одним словом: «Почти…»