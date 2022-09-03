Жительница Пензы жестоко утопила подросших щенков

03.09.2022 | 14:09

В пятницу, 2 сентября, в группе «Охотники на живодеров. Антидогхантеры» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись живодерства.

Видеозапись, сделанную 24 августа в частном секторе в Пензе, ведут молодой человек и девушка. На кадрах слышны визги щенков, которых хозяйка удерживает граблями в емкости с водой. Рядом бегают еще два крупных кутенка в возрасте около двух месяцев.

«Эй, ты что делаешь! Ты зачем их топишь?!» - кричит парень. «А мне они не нужны. Это мои собаки! Меня все тут ругают, что мешают мои собаки!» - отвечает хозяйка.

Ей кричат о живодерстве и угрожают вызвать полицию, но она лишь отмахивается: «Топить - не статья, мозги не три. Я на своем участке их топлю».

Видео вызвало массу откликов. «Топить не статья??? Вот тебе и нате. Убивать, лишать жизни через утопление - не статья? Это мучительная смерть. Это издевательство. Тут чистейшая статья. Почему участковый не принял меры? Вот вопрос», - пишет один из комментаторов.

«Раньше в деревнях не было ветеринарной помощи, вопрос с излишним потомством решали таким способом. Так почему эта старая, умудренная женщина не решила вопрос на начальном этапе, когда они только родились? Зачем дорастила их до двух месяцев, а теперь решила расправиться? Что за безответственность такая, что за извращенная жестокость!» - рассуждает еще одна участница обсуждения.

«А что толку сейчас снимать? Понятно доказательство, ну снял 15-30 сек. видео, потом решай с живодеркой дела без камеры. Не вижу смысла в таких постах, если нет реальной помощи и предотвращения издевательств над собаками», - считает третий пользователь.

Также сообщается, что автор видео вызвал полицию, но результата это не дало.