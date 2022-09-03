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Глас народа

Жительница Пензы жестоко утопила подросших щенков

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В пятницу, 2 сентября, в группе «Охотники на живодеров. Антидогхантеры» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись живодерства.

Видеозапись, сделанную 24 августа в частном секторе в Пензе, ведут молодой человек и девушка. На кадрах слышны визги щенков, которых хозяйка удерживает граблями в емкости с водой. Рядом бегают еще два крупных кутенка в возрасте около двух месяцев.

«Эй, ты что делаешь! Ты зачем их топишь?!» - кричит парень. «А мне они не нужны. Это мои собаки! Меня все тут ругают, что мешают мои собаки!» - отвечает хозяйка.

Ей кричат о живодерстве и угрожают вызвать полицию, но она лишь отмахивается: «Топить - не статья, мозги не три. Я на своем участке их топлю».

Видео вызвало массу откликов. «Топить не статья??? Вот тебе и нате. Убивать, лишать жизни через утопление - не статья? Это мучительная смерть. Это издевательство. Тут чистейшая статья. Почему участковый не принял меры? Вот вопрос», - пишет один из комментаторов.

«Раньше в деревнях не было ветеринарной помощи, вопрос с излишним потомством решали таким способом. Так почему эта старая, умудренная женщина не решила вопрос на начальном этапе, когда они только родились? Зачем дорастила их до двух месяцев, а теперь решила расправиться? Что за безответственность такая, что за извращенная жестокость!» - рассуждает еще одна участница обсуждения.

«А что толку сейчас снимать? Понятно доказательство, ну снял 15-30 сек. видео, потом решай с живодеркой дела без камеры. Не вижу смысла в таких постах, если нет реальной помощи и предотвращения издевательств над собаками», - считает третий пользователь.

Также сообщается, что автор видео вызвал полицию, но результата это не дало.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также сообщается, что автор видео вызвал полицию, но результата это не дало.
Пусть автор заявление подаёт. Если полиция дурачки - писать на них в прокуратуру.

Гость||

Нужно собирать все в сумку и высыпать на волю на дорогу,где полос побольше?

Гость||

Расплодила,подростила и нужно было употребить в пищу.

Гость||

Чем собака или кошка отличается от другой домашней скотины?Если вы их не едите,то это ваши проблемы...

Гость||

Гость писал(a):

Нужно собирать все в сумку и высыпать на волю на дорогу,где полос побольше?
Нужно разместить объявление и отдать в добрые руки или связаться с волонтёрами.

Гость||

Гость писал(a):

Чем собака или кошка отличается от другой домашней скотины?
А чем вызван твой вопрос, ась, дурик?

Гость||

А что же с ними делать то? ждать пока подрастут и на людей лаять и кидаться будут.

Гость||

Гость писал(a):

А что же с ними делать то?
Адекватный и вменяемый человек знает что: пристроить или отдать в добрые руки.

Гость писал(a):

ждать пока подрастут и на людей лаять и кидаться будут.
Ровно тоже можно сказать и людях. Лай для собаки норма. А кидается, ибо выкинули собаку на улицу. Не отдали и не пристроили. Виноваты люди.

Гость||

Гость писал(a):

А чем вызван твой вопрос, ась, дурик?
Дурик ты в данной ситуации...

Гость||

Гость писал(a):

Адекватный и вменяемый человек знает что: пристроить или отдать в добрые руки.
Это как БАРЫГИ собачьи или кошачьи? Выдоят пока продажа потомства идёт,а потом сбагривают... любители хреновы.

Гость||

Гость писал(a):

Дурик ты в данной ситуации...
Дурик тот у кого каша в голове т.е. ты. Не теряй тему и держи свои паралогичные ассоциации при себе.

Гость||

Гость писал(a):

Это как БАРЫГИ собачьи или кошачьи?
Ты видимо совсем пришибленный.

Гость||

Это ее собаки и она решила проблему как умела. Было бы в сто раз хуже,если бы эти собаки бегали бесхозные, голодные и злые.

Гость||

Гость писал(a):

Это ее собаки и она решила проблему как умела.
Решила став уголовницей.


Имя: Гость
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