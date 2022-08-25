Река в Пензенской области окрасилась в багровый цвет

25.08.2022 | 08:54

Жительница Пензенской области сообщила о загрязнении реки и сфотографировала воды, которые приобрели багровый цвет. Пост выложили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте» в ночь на четверг, 25 августа.

«Я жительница г. Городище. Проживаю рядом с речушкой Кичкинейкой. Второй день в реку сливают отходы», - констатировала женщина.

Она сделала несколько снимков, позволяющих оценить масштабы природных изменений.

«Цвет - жесть!», «Ух ты, портвейн», «Так вот они какие, кисельные берега», - написали в комментариях интернет-пользователи.

Один подписчик предположил, что причина смены цвета может быть банальной: «Это водоросли».

«Предлагаю местным написать в Росприроднадзор, только они могут что-то сделать тем, кто сливает», - посоветовал еще один мужчина.

В Пензенской области уже были зарегистрированы факты, когда вода в реках становилась красной или бурой. На протяжении 2018 года это нередко происходило с Пензяткой, протекающей в Ухтинке.

Очевидцы предполагали, что ситуация связана с деятельностью местного предприятия. Однако в областном управлении Росприроднадзора заявили, что река приобрела цвет из-за коммунальной аварии.