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Глас народа

Река в Пензенской области окрасилась в багровый цвет

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Жительница Пензенской области сообщила о загрязнении реки и сфотографировала воды, которые приобрели багровый цвет. Пост выложили в сообществе «Пенза live» во «ВКонтакте» в ночь на четверг, 25 августа.

«Я жительница г. Городище. Проживаю рядом с речушкой Кичкинейкой. Второй день в реку сливают отходы», - констатировала женщина.

Она сделала несколько снимков, позволяющих оценить масштабы природных изменений.

«Цвет - жесть!», «Ух ты, портвейн», «Так вот они какие, кисельные берега», - написали в комментариях интернет-пользователи.

Один подписчик предположил, что причина смены цвета может быть банальной: «Это водоросли».

«Предлагаю местным написать в Росприроднадзор, только они могут что-то сделать тем, кто сливает», - посоветовал еще один мужчина.

В Пензенской области уже были зарегистрированы факты, когда вода в реках становилась красной или бурой. На протяжении 2018 года это нередко происходило с Пензяткой, протекающей в Ухтинке.

Очевидцы предполагали, что ситуация связана с деятельностью местного предприятия. Однако в областном управлении Росприроднадзора заявили, что река приобрела цвет из-за коммунальной аварии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако в областном управлении Росприроднадзора заявили, что река окрасилась из-за коммунальной аварии.
Виновники будут наказаны по всей строгости закона и возместят убытки,понесённые экосистемой?

Гость||

Понятно ежу, что река в такой цвет окрасится естественно не может. И что же нам пишут соответствующие органы: коммунальная авария... а без них Мы это сами не знали. Так сказать открыли нам глаза... вопрос в том, загрязнили реку, водоём - кто, сколько он заплатил за это и самое главное, как природу и кто после этого в порядок приводить будут и за чей счёт? На эти все вопросы нам никто ответа власть имущие не дают....

Гость||

Недобре.

Гость||

Зрада.

Гость||

Это борщ?

Имя: Гость
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